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Ankara’daki Açelya Apartmanı’nda yıkım çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya Apartmanı'nda bina yıkım çalışmaları makaslı ekskavatör ile kontrollü şekilde devam ediyor. Enkaz ise belediyenin belirlediği alanda ev sahiplerinin değerli eşyalarını bulabilmesi için ayrıca biriktirilecek.

Güncellenme: 22:01, 10/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Ankara’daki Açelya Apartmanı’nda yıkım çalışmaları sürüyor

Bina kontrollü şekilde yıkılmaya çalışılırken, aniden yıkılması ihtimaline karşı da çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları genişletildi. Binanın temelinin oynamasına neden olan iş makinesi ise sarsıntıya neden olacağı gerekçesiyle olduğu yerden henüz kaldırılamadı.

HASSAS CİHAZLARLA ÖLÇÜM YAPILIYOR

Yıkımına devam edilen Açelya Apartmanı’nın çevresindeki binalarda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından lazerle sürekli ölçüm yapılıyor. Yıkım çalışmaları sırasında diğer binalarda meydana gelebilecek hareketlilikler hassas cihazlarla tespit ediliyor.

Bölgedeki geniş güvenlik önlemleri sürerken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve AFAD Başkanı Hamza Taşdelen sık sık yıkım alanına gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmaların gece boyunca da devam etmesi beklenirken, aydınlatma için projektörler de alana getirildi. Binanın kendi kendine çökmeden kontrollü bir şekilde yıkılmasının 2 günü bulabileceğini söyleyen ekipler Açelya Apartmanı’nın yıkımın ardından çevredeki diğer 20 binanın oturmaya uygun olup olmadığı hakkında rapor düzenleneceğini belirtti.

MÜTEAHHİT, HAFRİYAT ŞİRKETİ SAHİBİ VE KEPÇE OPERATÖRÜ SERBEST

Süren soruşturmada gözaltına alınan inşaat müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K., tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:21:40,