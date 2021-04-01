Anne ve babası ile tartışınca evi ateşe verdi

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Gazi Emir Sokak ile Dila Sokak kesişiminde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı anne ve babasıyla yaşadığı öğrenilen Ferhat S., bir gün önce hasta oldukları için ablasına giden anne ve babası ile tartıştı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ferhat S. tartışmadan bir gün sonra oturduğu apartmanın 7. katında bulunan evi ateşe vererek polis ekiplerini aradı. Evini yaktığını ihbar eden Ferhat S. olay yerinden ayrılırken, yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın 7. katındaki 4 dairenin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, evi yaktığı öğrenilen Ferhat S. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. (İHA)