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Anne ve oğlu, metrelerce sürüklendi

Bursa'da kontrolden çıkarak devrilip yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Yusuf Balcı (19) ile arkasında oturan annesi Esengül Balcı (49) yaralandı.

Güncellenme: 21:33, 30/05/2021
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Anne ve oğlu, metrelerce sürüklendi

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi. Yusuf Balcının kontrolünü kaybettiği 16 ANP 119 plaka motosiklet, devrildi.

Devrilen motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenerek, durdu. Kazada sürücü Yusuf Balcı ile arkasında yolcu konumunda bulunan annesi  Esengül Balcı, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yusuf Balcının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:21:32,