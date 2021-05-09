Anneler Günü çiçeklerini, şehit oğlu Eren Bülbül’ün kabrine bıraktı

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka ilçesinde 4 yıl önce PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü, ardından da 2015’te Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolunun tahliyesi için düzenlenen Şah Fırat Operasyonu sırasında şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Avcının annesi Fatma Avcı ile Şırnak’ta 1998 yılında şehit düşen Hasan Yiğitin annesi Fatma Yiğiti de ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı.

Ziyarette çiçeklerini alan şehit anneleri, duacı olduklarını söylediği Başkan Koçhan’a teşekkür etti.

ÇİÇEĞİ ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNE BIRAKTI

Anne Ayşe Bülbül, Başkan Koçhan tarafından kendisine hediye edilen çiçekleri oğlunun kabrine götürüp dua etti. Başkan Koçhan, elini öptüğü Ayşe Bülbül’e “Ayşe teyzeciğim, bizi de bir evladın kabul et. Anneler Günü’n kutlu olsun” dedi.

Anneler Günü’nün her yıl buruk geçtiğini söyleyen anne Ayşe Bülbül de, “Annelik çok zor ve kutsal bir görevdir. Bir gün değil her gün anneler günüdür. Allah seni görevinin başında uzun yıllar görmeyi bana nasip etsin. Bugüne kadar ne istediysem yerine getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu. DHA

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