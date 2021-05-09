Annesiyle tartıştı, hayatından oldu

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa D., iddiaya göre, bilinmeyen nedenle annesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine anne Fatma D. evi terk edip, komşularına gitti. Evde yalnız kalan Mustafa D., kendini kilitlediği odayı ateşe verdi. Evden duman çıktığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, eve giren polis, Mustafa D.’nin ağır yaralı halde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa D.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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