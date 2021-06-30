Antalya’da emeklilerden ikramiye eylemi

Tüm Emekli-Sen'in çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda Antalyalı emekli, aylıkları ve ikramiyelerinin temel ihtiyaçlarını gidermeye dahi yetmediğini belirterek AKP iktidarına taleplerini ilettiler.

“İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Eylemde konuşan Antalya Şubesi Sekreteri Bilge Torosoğlu, şunları söyledi: “Bizlere gelince “kaynak yok” diyenler, onlarca yerden maaş alan yandaş ve yalaka takımlarının kaynağını nereden alıyorlarsa oraya baksınlar. Milyarlarca doları aktardıkları yandaş müteahhitlere baksınlar. AKP'li belediyelerin paraları nasıl yandaşlara aktardıklarına baksınlar. Yaptıkları rüşvet ve yolsuzluklara baksınlar. Ülke kaynaklarını, 5 yandaşa peşkeş çekmek yerine, ülkenin emekçilerine ve emeklilerine verirseniz hepimize yeter. Emekliyiz, insanca yaşamak istiyoruz! “Bayram harçlığı” değil, yılda dört maaş tutarında ikramiye istiyoruz. İşte bu nedenle bugün Tüm Emekliler Sendikası olarak alanlardayız. Haklarımızı alana kadar nefesimiz ensenizde olacak. Susmuyoruz, haykırıyoruz”