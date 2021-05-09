Antalya’da iki otomobil birbirine girdi: 4 yaralı

Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı öğretmen evleri mahallesinin 17 ve Anadolu caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah Göktürk idaresindeki 07 EEA 70 plakalı araç, Çetin Telli yönetimindeki 07 CTN 76 plakalı otomobile çarptı. İki aracın da çok hızlı olduğu görülen kazada çarpışma sonucu 07 CTN 76 plakalı araç savrularak yan yattı.

Diğer 07 EEA 70 plakalı otomobil ise savrularak ters yöne doğru döndü. Kazayı gören vatandaşlar, araçlardaki kazazedelere yardım etmek için seferber oldu. 07 EEA 70 plakalı araç içerisindeki sıkışan kazazedeleri kurtarmak için ilk müdahaleyi etraftaki vatandaşlar aracın camlarını kırıp emniyet kemerlerini keserek yaptı.

Araçlardan çıkarılan kazazedeler olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın gerçekleştiği yer itfaiye ekipleri tarafından şeritle kapatılarak araçlardan gelen gaz kokusu nedeniyle güvenlik amaçlı etraftaki vatandaşlardan uzak tutuldu.

Görgü tanığı Mehmet Yaşar kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarptığı araçtaki kadını emniyet kemerini keserek camdan çıkarttıklarını belirterek, “Ben ve arkadaşlarla beraber yardımcı olarak çıkartıp ambulanslarla gönderdik. Kaza yerine sonradan geldim ama kadını biz çıkarttık. Ambulans geldi bizde çıkardıktan sonra sağlık ekipleri gelip ilk müdahaleyi yaptı” dedi. (İHA)