Antalya’da köpeğe tecavüz iddiası

Antalya Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin çalılık alanda hareketlerini uzaktan gören çevredekiler, durumdan şüphelenerek yanına yaklaştı. Alana gelen kişiler, şüphelinin iddiaya göre köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip duruma müdahale etti.

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören kişinin ıslak pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların ‘Köpeğe mi tecavüz ediyorsun’ dediği şüpheli ise eline aldığı taşı göstererek ‘Git buradan’ diye bağırdı.

Görüntüleri izleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise duruma tepki göstererek şahsın yakalanması ve yargılanması için suç duyurusunda bulundu. Bu olayları gerçekleştiren kişilerin artık ceza alması gerektiğini söyleyen Yanık, Dün Antalya’da yine iğrenç bir olay yaşandı. Köpek 5- 6 aylık bir yavru. Şahsın görüntüleri isimsiz olarak ihbar geldi. İzlemeye devam edemedik. Ancak görüntülerde köpek ve şahsın yüzü alelade gözüküyor. Bu işi her zaman yaptığı çok belli. Bu konuyla ilgili diyecek bir şey bulamıyorum” dedi.

Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce çıkması gerektiğini savunan Yanık, İnsanlar bir ceza almayacağını bildiği için kendileri ceza kesmeye çalışıyorlar. Böyle durumlarda darbeden kişiler yargılanıyor ama tecavüzcüler yargılanmıyor. Bir anca önce Hayvan Hakları Yasası’nın çıkmasını istiyoruz. Yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyoruz. Türk Ceza Kanunu’na göre de bu durum suç sayılıyor ama böyle durumlarda bu kişiler hakkında iddianame hazırlanmıyor ve para cezası ile serbest bırakılıyor. Çok üzüntülüyüm. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.