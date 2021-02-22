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Antalya’da korkutan yangın! Alevler zaman zaman 5 metreye kadar yükseldi

Antalya'da katı atık maddelerin bulunduğu arazide çıkan yangında, alevler zaman zaman 5 metreye kadar yükseldi.

Güncellenme: 22:03, 22/02/2021
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Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5090 Sokak üzerinde bulunan arazide, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Katı atıkların olduğu alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER ZAMAN ZAMAN 5 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Alevler, zaman zaman 5 metreye kadar yükselirken, duman ise gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. DHA

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