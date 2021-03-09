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Antalya’da ölü bulunan Mervenur, Kayseri’de toprağa verildi

Antalya'da 4,5 ay önce kaybolan ve önceki gün folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat (20), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Güncellenme: 12:39, 09/03/2021
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Antalya’da ölü bulunan Mervenur, Kayseri’de toprağa verildi

Geçen yıl 19 Ekim’de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat’ın, önceki gün Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu.

Polisin yaptığı araştırmada, Mervenur Polat ile arkadaşı C.A.’nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde aldığı, sabah uyandığında Mervenur Polat’ın öldüğünü fark eden C.A.’nın cesedi folyo ile sarıp, paket haline getirdikten sonra motosikletli kurye S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. S.G.’nin, folyoya sarılı cesedi, Güllük Caddesi’nde C.A.’nın babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine bıraktığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat’ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü belirlendi. Olayla ilgili C.A.’nın yanı sıra, F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. gözaltına alındı.

KAYSERİ’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Mervenur Polat’ın cenazesi ise, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kayseriye getirildi. Kayseri’de Erkilet Bülbülpınarı mezarlığında kılınan cenaze namazına, baba Atilla, anne Güler Polat ve yakınları katıldı. Cenazede gözyaşı döken anne Güler Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Mervenur Polat’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Güler Polat, kızının mezar taşını öperek gözyaşı döktü.  (DHA)

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