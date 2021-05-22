Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya’da orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Antalya Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Bir süre sonra söndürülen yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

İsmail AKIN
Güncellenme: 20:54, 22/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Antalya’da orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Lara Plajı karşısındaki çamlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarına üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli yangına müdahale etti.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede hızla büyüdü. Karadan ekipler ve arazözler havadan ise helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından orman yangını söndürüldü. Ekipler daha sonra bölgede soğutma çalışmasına başladı.

İlginizi ÇekebilirYunanistan'daki yangında 400 hektarlık alan küle döndüYunanistan'daki yangında 400 hektarlık alan küle döndü
Antalya bodrum helikopter yangın Yunanistan