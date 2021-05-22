Antalya’da orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Lara Plajı karşısındaki çamlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarına üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli yangına müdahale etti.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede hızla büyüdü. Karadan ekipler ve arazözler havadan ise helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından orman yangını söndürüldü. Ekipler daha sonra bölgede soğutma çalışmasına başladı.