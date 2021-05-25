Antalya’da trafikte bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Dinek Mahallesi Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Konaklı Mahallesi'nde butik işleten Nihat Yiğitbay (28), İbrahim Ali Yiğitbay (34) ve Hasan Yiğitbay işyerini kapatıp eve gitmek için yola çıktı. İlçe merkezindeki evlerine seyir halinde olan Hasan Yiğitbay kullandığı 07 HYB 63 plakalı hafif ticari araçla trafik ışıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup motosikletliyle tartışmaya başladı.

Bu grup daha sonra 200 metre ileride bulunan trafik ışıklarında kavga etti. Yaşanan arbedede İbrahim Ali Yiğitbay, Nihat Yiğit ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi aldığı bıçak darbesinden dolayı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Boynundan ve kalbinden bıçak darbesi alan İbrahim Ali Yiğitbay, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri olaydan sonra kaçan 7'si küçük yaşta 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Yiğitbay'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan kişi ise henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)