Antalya’daki ışıklandırma projesi iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen mart ayında, falezlerin ışıklandırılmasına ilişkin bir proje geliştirildiğini duyurdu. Projeye gelen ‘falezler pavyona dönecek’ tepkileri üzerine durdurma kararı alan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyi tamamen iptal ettiklerini duyurdu.

Falez Işıklandırma Projesi seçim projeleri arasında yer almasına ve onaylanmasına rağmen kamuoyunda bilgi kirliliğinden kaynaklı hassasiyet oluştuğunu belirten Başkan Böcek, şöyle dedi:

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan aldığımız izinler ve belirlenen şartlar doğrultusunda projenin uygulamaya geçirilmesi planlanmaktaydı.

* Antalya Falez Aydınlatma Projesi; başlangıç olarak belirlenen 1 kilometrelik alanda, bölgeye canlılık kazandırılması, her yıl falezlerde yaşanan ölümlü kazalara yönelik güvenlik ve asayiş açısından tedbir sağlanması amacıyla falezlerin doğal yapı ve bölgede yaşanan canlılar ile ilgili kurulun belirttiği hassasiyetler esas alınarak ayrıca bunlara ilave birçok tedbirler alınarak hayata geçirilecekti.

“KAMUOYUNUN SESİNE KULAK VERDİK”

Halkın görüşlerini dikkate aldıklarını ve bu kapsamda projeyi iptal ettiklerini belirten Başkan Böcek, açıklamasına şöyle devam etti:

* ‘Planlı, Kurallı, Kimlikli Kent’ vizyonu ile halkımızın güvenini alarak geldiğimiz görevimizde, çevre odaklı her projemizde, siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm kesimlerin fikirlerini dikkate alıyor, ‘Biz Birlikte Yaparız’ inancıyla kentin yararı için en doğru kararı vermeye özen gösteriyoruz.

* Yapıcı olan, çözüm sunan, doğru ve akılcı her görüş bizim için son derece kıymetlidir. Çevre ve doğa dostu Antalya hedefimiz doğrultusunda halkımızla inatlaşmadan, sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun sesine kulak vererek, bilime ve tekniğe dayalı projelerimizle kamu yararını gözeterek hareket etmeye devam edeceğiz. DHA