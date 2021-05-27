Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antik kentte kadınların yer kavgası

Antalya'da antik kentte kadın satıcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüşünce olaya polis müdahale etti.

Güncellenme: 20:21, 27/05/2021
HaberlerGünün İçinden

Olay, Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşandı. Perge antik kentinde hediyelik eşya ve el işi ürünleri satan kadınlar arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü.

Kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis, hediyelik eşya satan kadınları güçlükle sakinleştirirken sinirlenen bir kadının eşyaları dağıtma anı ve polisin müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis kadın satıcıları güçlükle sakinleştirirken birçok urun etrafa saçıldı. Polis olay sonrası inceleme başlattı. İHA

İlginizi ÇekebilirGençlerin kavgasında bıçaklar çekildi! Yaralılar varGençlerin kavgasında bıçaklar çekildi! Yaralılar varİlginizi ÇekebilirGenç kızların saç saça baş başa kavgaGenç kızların saç saça baş başa kavga
Antalya cep telefonu Düzce Kadın kavga Polis Samsun