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Araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güncellenme: 17:26, 24/03/2021
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Araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğleden sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Isparta’dan Batman’a giden Mehmet Tayyip Tuğluk yönetimindeki 21 BU 633 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan Leyla Tuğluk ve Hediye Tekin hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Tayyip Tuğluk ile Büşra Tuğluk ise yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Leyla Tuğluk ve Hediye Tekinin cenazesi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. DHA

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