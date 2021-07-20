Araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyü Kuş deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet B. idaresindeki 12 AS 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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