Aracını bağlatmamak için kaputa oturup polislere direndi

Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan H.A.’nın alkollü olduğunu fark eden ekipler, araçtan inmesini ve alkolmetreye üflemesi istedi.

Bir süre alkolmetreye üflemeyen kişi, daha sonra üflemeye ikna oldu. 83 promil alkollü olduğu belirlenen H.A.’nın ehliyetine el konulurken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3 bin 150 tl para cezası uygulandı.

OTOMOBİLİN KAPUTUNA OTURDU

Aracının emniyet otoparkına çekileceğini duyan H.A, ekiplere zor anlar yaşattı. Otomobilin kaputuna oturarak ekiplere engel olmaya çalışan H.A., ”Bu arabayı çektirmem, gerekirse başkanı ararım, silahını çek gerekirse vur beni” diye tepki gösterdi. Ekipler, kendilerine direnen H.A.’yı gözaltına alırken, araç emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)