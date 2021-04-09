Araçtan attığı çuvaldan 11 kilo metamfetamin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız devam ederken, Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi’nde uyuşturucu nakli yapılacağı ihbarı alındı.

Harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, uyuşturucunun olduğu aracı tespit ederek, takibe aldı. Takip edildiğini anlayan sürücü, araçtan yola çuval atarak, kaçmaya başladı. Çuval içinde 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü T.A. da kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan T.A.’nın emniyette sorgusu sürüyor. (DHA)