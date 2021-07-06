Arap atları açık artırmayla satıldı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara’da, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkartıldı.

Toplam 62 tayın satıldığı açık artırmalarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 7 milyon 74 bin TL gelir elde etti. Taylar, 20 ile 430 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

Yapılan açık artırmada ‘Safder’ isimli tay 430 bin TL’ye Halil Şeker’e satıldı. ‘Kılıçbağı’ isimli tay 370 bin, ‘Özgünşah’ isimli tay ise 350 bin TL’den alıcı buldu.

“SATIŞLARIMIZ YÜDE 69 CİVARINDA ARTIŞ KAYDETTİ”

İhale sonrasında açıklamalarda bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, şu ifadeleri kullandı:

* Geçen yılki satışlara göre bu yılki satışlarımız yüzde 69 civarında artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesinin yetiştirmesi koşu taylarını ortalama 82 bin 500 liraya satmış iken bu sene 118 bin 250 TLye satmış olduk. Bereketli bir satış oldu.

* Yıldan yıla artan bir periyodumuz var. Bundan sonra da artırarak satışlarımızı devam ettireceğiz. Bugünkü satışların ülkemize, TİGEMimize ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tay alan arkadaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum. DHA

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