Arazi kavgasında yaralanan hamile kadın bebeğini kaybetti

Siverek ilçesine bağlı Aşağı Taşlı Kırsal Mahallesi’nde toprak anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı kavgada darp edilerek yaralanan 9 aylık hamile Emine D. yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrası, yaralı hamile kadın Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde, kadının karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Doktorlar tarafından sezaryen ile alınan bebeğin cenazesi de kavgada hayatını kaybeden 3 kişi ile birlikte gece geç saatlerde Aşağı Taşlı Mahallesi’nde jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında defnedildi.

Bebeğini kaybeden Emine D.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri almaya devam ediyor. (İHA)