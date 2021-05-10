Arazide ve ölü at sırtında 102 kilo eroin ele geçirildi

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eşmepınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 70 kilometre uzaklıktaki Türkiye- İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi Muşla Deresi mevkisinde operasyon düzenlendi.

İran sınırına yakın dere yatağına gizlenen ve üzeri taşlarla kaplı 2 çuval içinde 51 kilo 233 gram eroin ele geçirildi. Yine aynı bölgede, at ölüsünün sırtındaki çuvalda 51 kilo 388 gram eroin bulundu. İran’dan Türkiye’ye getirildiği değerlendirilen uyuşturucularla ilgili soruşturma sürüyor.

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