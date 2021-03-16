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Arkadaşını bıçaklayanı döverek öldürmüşlerdi! Tutuklandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde mesire alanında İlyas Filiz’in (39) iple bağlandıktan sonra dövülerek öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncellenme: 23:24, 16/03/2021
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Arkadaşını bıçaklayanı döverek öldürmüşlerdi! Tutuklandılar

Adala Mahallesi'nde İlyas Filiz (39), Ali A.'yı (31) bıçakla yaraladıktan sonra Ali A.'ın arkadaşları tarafından iple bağlanıp sopalarla dövülmüştü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Filiz'in dövülerek öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20), K.A. (26) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.T. ve İ.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Kazım A. ve Mehmet K. ise tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

YENİ GÖZALTILAR VAR

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda 4 kişiyi daha gözaltına aldıkları öğrenildi. İHA

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