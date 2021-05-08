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Arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Konya'nın Akşehir ilçesinde iş aramak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ramazan Yol'un (44) Doğanhisar ilçesinde su kuyusunda cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan arkadaşı Şükrü Örgün (39), Ramazan Yolu kuyuya itip av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

Güncellenme: 12:54, 08/05/2021
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Arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Olay, dün Doğanhisar ilçesi Ayaslar Mahallesi Gölcük mevkiinde meydana geldi. Akşehirde oturan Ramazan Yol, iş aramak için Doğanhisar ilçesine gitti.

Eşine ulaşamayan Faden Yol (48), jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma Ramazan Yol’un, en son görüştüğü kişinin Şükrü Örgün olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Şükrü Örgün, ilk ifadesinde, Ramazan Yol ile aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğunu, bu nedenle 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna itip, av tüfeği ile üzerine ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.

Örgünün yer göstermesiyle bulunan Ramazan Yolun cansız bedeni, kuyudan çıkarılıp otopsi için hastaneye gönderildi.

Şükrü Örgünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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