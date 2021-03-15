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Arkadaşını öldürdü, emniyete gidip teslim oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Güncellenme: 22:37, 15/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Arkadaşını öldürdü, emniyete gidip teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesinde D.U. (38) ile arkadaşı Murat Ekmekçi (31) evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında D.U., arkadaşı Murat Ekmekçi’yi tabanca ile başından vurdu. Evden ayrılarak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden D.U., arkadaşını evde tabanca ile vurduğunu anlattı.

D.U.’nun gözaltına alınmasının ardından ekiplerin evde yaptıkları incelemede Murat Ekmekçi’nin başından vurularak öldüğü tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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