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Arkadaşlarına taksiyle uyuşturucu götürürken yakalandı

Samsun'da 18 yaşındaki M.D., sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı polisin düzenlediği uygulamada ticari taksiyle arkadaşlarına uyuşturucu götürürken yakalandı.

Güncellenme: 16:37, 21/02/2021
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Arkadaşlarına taksiyle uyuşturucu götürürken yakalandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Narkotik polisi yoldan geçen araçlar ve şahıslar üzerinde HES kontrolü, sokağa çıkma yasağı izni ve uyuşturucu ve silahla ilgili arama yaptı. Durdurulan bir ticari taksinin içinde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki M.D.’nin üzerinden yedi adet uyuşturucu hap çıktı.

Ticari taksiyle polisin uygulamasından geçeceğini düşünen M.D., uyuşturucuyu içmek için arkadaşlarının evine götürdüğünü ileri sürdü. Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan M.D.’ye ayrıca pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari para cezası kesilmesi için de tutanak tutuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)