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Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı

Bursa'da katı atık toplarken buldukları kelepçeyi inceledikleri sırada arkadaşları tarafından kelepçelenen Mikail ve Kazım Elitaş kardeşler, polisten yardım istedi. Polisler tarafından kurtarılan kardeşler "Arkadaşlar şaka olsun diye taktı. Çıkarmaya çalışırken iyice sıkıştı" dedi.

Güncellenme: 08:58, 12/04/2021
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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinde çalışan Mikail Elitaş ve kardeşi Kazım Elitaş, gün içerisinde topladıkları atıklar arasında bir kelepçe buldu. Mikail ve Kazım Elitaş, kelepçeyi incelediği sırada arkadaşlarından biri alarak şaka amacıyla iki kardeşi kelepçeledi. Kelepçeyi çıkaramayan kardeşler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kelepçeyi çıkardı.

ANAHTARI VAR SANDIK

Polis ekiplerine teşekkür eden Mikail Elitaş, “Geri dönüşüm işçisiyiz. Çöpte bulduk. Arkadaşlar şaka olsun diye taktı. Anahtarı var sandık ama yokmuş. Çıkarmaya çalışırken arkadaşlar iyice sıkıştırdı. Kelepçeyi açamayınca biz de polisi aradık” dedi. (DHA)

Bursa Osmangazi Polis
Yayınlanma Tarihi:08:38,