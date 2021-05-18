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Arnavutköy’de bariyerleri aşarak karşı şeride geçen otomobil alev aldı

İstanbul Arnavutköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil orta refüj bariyerlerini aşıp, karşı şeride geçerek alev aldı. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla son anda otomobilden çıktı. Otomobil yangın sonucu hurdaya döndü.

Güncellenme: 20:42, 18/05/2021
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Arnavutköy’de bariyerleri aşarak karşı şeride geçen otomobil alev aldı

Kaza, saat 18.30’da Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce orta refüj bariyerlerini aşarak karşı şeride geçti.

Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobildeki sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza sonrası bir anda alev alan otomobildeki sürücü son anda dışarı çıkarıldı. Kaza yapan otomobil alevlerin büyümesiyle bir anda alev topuna döndü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil hurdaya dönerken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otomobil sürücüsü ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza sonrası Arnavutköy – Haraççı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. DHA

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