Arnavutköy’de dere taştı, evleri su bastı

Arnavutköy’de şiddetli yağışla birlikte dereler taştı, çok sayıda evi su bastı. Bir binanın bodrum katında çocuklarıyla yaşayan Günay Toprak evde oturduğu sırada su baskınına yakalandı.

“HER ŞEY DAKİKALAR İÇİNDE OLDU”

Evi yaklaşık 1 metre su altında kalan Günay Toprak yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Evindeki tüm eşyaların su altında kaldığını söyleyen 2 çocuk annesi Günay Toprak, “Her şey dakikalar içinde oldu. Derede taşan su evimize doldu, kurtaramadık hiçbir eşyamızı. Evdeki tüm gider borularından su geri bastı. Tuvaletlerden sular fışkırdı. Çok mağdurum, lütfen yardım etsinler bizlere” dedi.

Evinde su altında kalan eşyalarını komşularının yardımıyla dışarı çıkaran Günay Toprak’ı komşuları teselli etmeye çalıştı.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi’ndeki derenin taşmasıyla çok sayıda evde su baskını yaşanırken, vatandaşlar kapanan giderleri kendi imkanları ile açmaya çalıştı.

“GELİNİMİZİ ZOR KURTARDIK”

Taşan dereden dolayı düğüne gitmeye hazırlanan gelin ve damadın da su taşkını nedeniyle zor anlar yaşadığını söyleyen Kadife Ağca, “Dereden su çok şiddetli geri gelince gelinimizi zor kurtardık. En mutlu günümüz böyle geçti ne yazık ki” diye konuştu. DHA