Arnavutköy’de otomobil çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı

Kaza, saat 15.30’da Arnavutköy Eski Edirne Caddesi’nde meydana geldi. Celil Konukçu’nun kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen ve içerisinde çevik kuvvet polislerinin bulunduğu minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Celil Konukçu hafif yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çevik kuvvet polislerinden 6’sı Arnavutköy Devlet Hastanesi, 3’ü de Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedbir amaçlı götürüldü. Çevik kuvvet polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve çevik kuvvet polislerinin sağlık durumları ile yakından ilgilendi.

Arnavutköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. DHA