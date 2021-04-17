Artan vakalar sonrası 10 günlük karantina kararı

Günlük vaka sayısı her geçen gün artarken illerden de art arda karantina kararları geliyor. Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı bir köy, corona virüsü (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, artış görülen corona virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Göle ilçesine bağlı Dengeli köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

ADLİ VE İDARİ CEZA UYGULANACAK

Alınan kararla birlikte Dengeli köyüne giriş çıkışların yasaklanmasına, başta ilçe Jandarma Komutanlığı olmak üzere kolluk kuvvetler ile sorumluluk sahasına bakılmaksızın yeterli ve gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde planlanarak alınmasına ve talimatlara aykırı tutum içerisinde bulunanların adli ve idari olarak cezalandırılmasına karar verildi. İHA

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