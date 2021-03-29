Artan vakalar sonrası karantina kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında olağanüstü toplantı.

Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede bölgesel vaka sayıları göz önüne alındığında, vaka sayılarının artış gösterdiği tespit edilen bölgeler kapsamında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla merkeze bağlı köy yerleşim yerlerinden Çaltıcak Köyünün 10 gün süre ile izolasyon tedbiri kapsamında karantina altına alınmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. İHA

İlginizi Çekebilir Karadeniz'e 'çay göçü' öncesi karantina önerisi