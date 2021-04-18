Aşı sıranız geldi dolandırıcılığına filmle dikkat çektiler

Tiyatrocu Eşref Gülpınar, Murat Akyüzlü ile Buse Bozan, “aşı sıranız geldi” diyerek, veya banka ve kimlik bilgilerini ele geçirerek vatandaşları dolandıranlara dikkat çekmek için “Aşı sıranız geldi” kısa filmini çekti. Yerel şive ile esprili bir dille çekilen film, internette kısa sürede binlerce izleyiciye ulaştı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Oyuncu Eşref Gülpınar, 2 dakika 40 saniyelik filmle ilgili şunları söyledi, “Sağlık Bakanlığından zaman zaman yapılan açıklamalarla, ‘aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS'lere ve linklere ilişkin uyarılar yapılmıştı.

Bu yöresel kısa filmde, aşı ile ilgili siber dolandırıcılıkla karşılaşan vatandaşların, hem sağlık hem de maddi kayıplar yaşamaması amaçlanıyor. Ayrıca, kişisel ve kimlik bilgilerini kimseyle paylaşmaması konusunda da uyarılarla dikkat çekiliyor” dedi.