Asker eğlencesinde polisi görünce kaçtılar

Arnavutköy'de asker eğlencesi esnasında yaptıkları konvoyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polisin gelmesiyle kaçtı.. Polisin geldiğini gören gençler araçlarıyla hızla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. (İHA). . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","pageIdentifier":6481959}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/asker-eglencesinde-polisi-gorunce-kactilar-6481959');var aip2_pageCategory = "sozcu-Günün İçinden";aip2('newsArticle', {"identifier":6481959,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/asker-eglencesinde-polisi-gorunce-kactilar-6481959/","headline":"Asker eu011flencesinde polisi gu00f6ru00fcnce kau00e7tu0131lar","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","keywords":"["asker","cep telefonu","Polis"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/11/iecrop/asjer-iha_16_9_1623441641.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","datePublished":"2021-06-11 23:00:47","dateModified":"2021-06-11 23:00:47","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":305}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/asker-eglencesinde-polisi-gorunce-kactilar-6481959/');