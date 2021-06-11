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Asker eğlencesinde polisi görünce kaçtılar

Arnavutköy’de asker eğlencesi dolayısıyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polis gelince kaçtı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:00, 11/06/2021
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Arnavutköy'de asker eğlencesi esnasında yaptıkları konvoyla trafiği tehlikeye sokan gençler, polisin gelmesiyle kaçtı.

Polisin geldiğini gören gençler araçlarıyla hızla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. (İHA)

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