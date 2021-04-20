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Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

Denizli’de Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulanırken sürücünün ehliyetsiz, şahısların 3’ün de askerlik yoklamasına gitmediği ortaya çıktı.

Güncellenme: 00:03, 20/04/2021
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Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

Olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi.

Akşam saatlerinde Yunus timleri şüphelendikleri 20 BY 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi.

Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı. Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

PAHALIYA MAL OLDU

Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı. Akşam gezmesi ise gençlere pahalıya mal oldu. 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı. İHA

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