Asker uğurlamasında tabancayla havaya ateş etti

Corona virüsü salgını nedeniyle vaka sayılarının yüksek seyrettiği Antalya’da önlemler kapsamında yasak olmasına rağmen asker eğlencesi görüntülerine bir yenisi eklendi.

Kepez Şafak Mahallesi’nde çekildiği öğrenilen asker uğurlama görüntülerinde, bir kişi otomobilin camından bedenini dışarıya sarkıtarak tabancayla defalarca havaya ateş açtığı görüldü.

Eli tabancalı kişinin, yanındaki motosikletli gruba ve yoldan geçenlere aldırış etmeden otomobilden iki kez sarkarak havaya ateş ettiği görüldü.

Etrafında binalar bulunan sokakta ilerleyen otomobil ve elindeki tabancayla havaya defalarca ateş eden kişinin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Konvoydaki araçların eğlence anında sürekli korna bastığı da görüldü. DHA