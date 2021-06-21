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Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile jandarma ekip otosu çarpıştı. Kazada 2'si jandarma personeli 8  kişi yaralandı.

Güncellenme: 00:59, 21/06/2021
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Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, saat 21.00 sıralarında Nazilli Denizli karayolu Jandarma Kavşağı’nda meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından kırsal mahallelere giden jandarma ekipleri, M.B. yönetimindeki 20 DV 698 plakalı otomobille çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 2’si uzman çavuş olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi L.B., çocukları Ş.B., B.B., E.B., Ş.B. ve 2 uzman çavuş Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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