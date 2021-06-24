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Asma katın zemini çökünce alt kattaki oğlunun üzerine düştü

Malatya'da, temizlik ürünleri satan Ersin Kaya, iş yerinin asma katına eşya taşırken zeminin çökmesiyle alt kattaki oğlunun üzerine düştü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Güncellenme: 11:44, 24/06/2021
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Asma katın zemini çökünce alt kattaki oğlunun üzerine düştü

Paşaköşkü Mahallesi’nde temizlik eşyaları satan Ersin Kaya, bazı malzemeleri asma kata taşımaya başladı. Bu sırada asma katın ahşap zemini, ağırlık nedeniyle çöktü. Ersin Kaya ise alt kattaki oğlu Mehmet Kaya’nın üzerine düştü. Baba ve oğlu, hafif yaralanırken, sağlık kontrolü için hastaneye gitti.

İş yerine döndükten sonra güvenlik kamerası kaydından oğlunun üzerine düştüğü anları izleyen Ersin Kaya, “Asma kata çıktım ve bir anda kendimi aşağıda buldum. Oğlumun üzerine düşünce ikimiz de şok geçirdik sonra hastaneye gittik, film çektirdik. Çok şükür, bir şeyimiz yoktur. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık” dedi. (DHA)

baba film Malatya Sağlık