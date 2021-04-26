At sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Kuyucak Mahallesi’ne pusu attı. Yapılan pusu görevi sırasında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı birliklere müdahale edildi.

Atları getiren şüpheliler sınırın diğer tarafına kaçarken, hayvanların sırtındaki iki çuvalda 51 kilo eroin ele geçirildi. Ekipler, kaçan uyuşturucu satıcılarını tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA)