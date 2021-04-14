İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes covid

Yeni İBB yönetimi, inşaatı yüzde 36 seviyesindeyken devraldığı Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nı 2 yılda yüzde 71 seviyesine getirdi. Hattın üç istasyonluk İkitelli-Masko-Bahariye bölümü tamamlandı. Mayıs ayında açılması planlanan ilk üç istasyon için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile test sürüşü gerçekleştirdi.

İmamoğlu'na İBB üst düzey yönetimi, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İstanbul'da bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti. Test sürüşünde İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin hat hakkında bilgi verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Ataköy'den başlayıp, İkitelli'ye devam eden önemli bir hat. Burada günde 500 bin yolcu hedefliyoruz. Aynı zamanda birçok hattı kesen de bir hat” dedi.

29 MAYIS'A YETİŞECEK

Hattın, önemli bir trafik yükünü kaldıracağını belirten İmamoğlu “Başta Küçükçekmece, Bağcılar; aynı zamanda Basın Ekspres yolundaki aktif ticari aksın da yükünü alan bir hat olduğu için Bakırköy'den Bahçelievler'den, Bağcılar'dan Başakşehir'e kadar; Küçükçekmece ve Bağcılar'la birlikte çok yoğun bir nüfusu da kapsayan bir hattımız. İnşallah en kısa zamanda burayı, İstanbullularının hizmetine sunmak istiyoruz” diye konuştu. İmamoğlu, mayıs ayında açılması planlanan istasyonların İstanbul'un fetih yıldönümü olan 29 Mayıs'a yetiştirilmesini istedi.

“MECİDİYEKÖY İSTASYONU'NDA TETKİKLER DEVAM EDİYOR”

İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın izolasyon sorunu nedeniyle 7 Nisan'da işletmeye kapatılan Mecidiyeköy İstasyonu'nun son durumu hakkında da bilgi verdi. İmamoğlu “Tetkikler devam ediyor. Aynı zamanda hukuksal tespitler de devam ediyor. Firmalar, sürecin içerisine girdiler; Mecidiyeköy'de yapılan hata nedir; onu analiz için. Biz, aynı zamanda bilirkişi tespiti yaptık, kendi bünyemizde. Üniversite desteğiyle beraber, sürecin içindeyiz. Şu anda net bir bilgi vermiyorum. Çünkü, işin analiz kısmı sürüyor. Ama şu bir gerçek: Bunun tümden idari bir boşluk, denetim boşluğu ve yapımcı firmaların da titiz davranmamalarından kaynaklı ne teknik bir sorun. Netleştiğinde, daha net kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

“EVİMDE HERKES COVİD”

İmamoğlu, yeni açıklanan pandemi tedbirleri ile ilgili de “Bulunduğum bütün ortamlarda, mülki amirimizin, bakanımızın olduğu bütün ortamlarda şunu hep söyledim: Aklın ve bilimin sesi, bize hep doğru yolu gösterir. Ne yazık ki birçok hamlede geç kalıyoruz. Şu anda da yaşanan buna benzer bir durum. Hastalığın ne denli arttığını hepimiz biliyoruz. Benim evimde şu anda herkes covidli neticede” yorumunda bulundu. Gazetecilerin “temaslısınız, sokaktasınız” sorusunu üzerine İmamoğlu “Ben, onlardan ayrıyım şu anda. Biz, yaklaşık 15 gündür tedbirliyiz. Kızımın öğretmeniyle başlayan bir süreç vardı; kızımla başlayan, eşimle devam eden. Ben de 3 günde bir test oldum. Negatif olduğu için zaten cenazeye gittim. Cenazeden bir gün önce de test oldum. Allah'a şükür, ben iyiyim. Demek ki ben iyi tedbir almışım. Şu anda ne yazık ki görüşmüyoruz. Eşim, cenazeye de gelemedi. Çok üzüldü. İyiye gidiyorlar. Hepsi çok iyiler. Kızım zaten çok hızlı atlattı. Hiçbir şey yaşamadı diyebilirim. Kaynağı kızım oldu ama hiçbir şey yaşamadı. Allah şifa versin. Hastaneler dolu. Çok hasta var” yanıtını verdi.