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Atatürk Havalimanı’nda gizlendiği TIR kasasındaki lastiklerin arasında yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda, kargo uçağına yüklenmek üzere getirilen TIR'daki uçak lastikleri arasında gizlenen kaçak göçmen yakalandı.

Güncellenme: 20:59, 21/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Atatürk Havalimanı’nda gizlendiği TIR kasasındaki lastiklerin arasında yakalandı

Avrupa’ya gitmeyi planladığı belirlenen kaçak göçmenin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yenibosna’dan uçak lastikleri yüklenen TIR, öğleden sonra Atatürk Havalimanı’na getirildi. Kargo uçağına yüklenmek üzere indirilen TIR kasasındaki lastiklerin arasında bir kişinin gizlendiği fark edildi.

Bilgi verilen polis ekipleri, kaçak göçmen olduğu anlaşılan kişiyi gözaltına aldı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanan kişinin Yenibosna’da lastiklerin yüklendiği sırada bindiği ve Avrupa’ya kaçmayı planladığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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