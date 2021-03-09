‘Mersin Limanı genişletmesi hukuksuz’

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) üyeleri ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri Uluslararası Mersin Liman İşletmesi’nin (MIP) limanı Atatürk Parkına doğru genişletme çalışması başlatmasına tepki gösterdi. Çevreciler ve sivil toplum örgütü temsilcileri Atatürk Parkı Saat Kulesi önünde toplandı. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Ünal Şahin ile bazı sendika ve dernek temsilcilerinin de destek verdiği eylemde, “Atatürk Parkı’nda liman yapılamaz, ranta geçir vermeyeceğiz” şeklinde pankart açıldı. Basın açıklamasında konuşan MERÇED Başkanı Sabahat Aslan, son zamanlarda kentte yaşam alanlarına özellikle yeşil alanlara ciddi saldırılar yapıldığını söyledi.

“ATATÜRK PARKI KONTEYNERLERLE DOLACAKTIR”

Her geçen gün artan saldırıların çevreyi kirleterek sağlığın bozulmasına neden olduğunu anlatan Aslan, “MIP’ın mevcut limanı Atatürk Parkına doğru genişletme çalışmalarına başlamış olması hukuksuzdur ve kent yaşamına yapılmış bir saldırıdır. Bu proje Atatürk Parkı'nın yok olmasına neden olacaktır. Liman genişletme çalışmalarıyla Atatürk Parkı'nın tümünün işgal edileceği ve tamamen konteynerlerle dolacağı açıktır. Yapılacak olan dolgu alanı bilimselliğe aykırı olup kent yaşamına ciddi zararlar verecektir. Planlama ilkelerine aykırı olarak yapılan liman genişleme çalışmaları, kamu yararını görmezden gelinerek şirketin rant yararı ön planda yer alması sağlanarak yapılmıştır” dedi.

“ATATÜRK PARKI KENTİN SİMGESİDİR”

Mersin’in Akciğerleri olarak bilinen Atatürk Parkı’nın kentin simgesi olduğunu anlatan Aslan, şöyle devam etti:

“Mersin’de tarihten gelen ve bir değer olan Atatürk Parkı sürekli halkın kullanımında olmuştur. Liman genişleme çalışmaları, Atatürk Parkı'nın halk tarafından kullanımını engelleyecektir. Atatürk Parkı’nda liman genişleme projesi alanında mevcut liman kapasitesinin yüzde 50 oranında artış sağlayacaktır. Dip taraması ve dolgu alanının yapılacak olması deniz kirliğinin oluşmasına, ekosistemin bozulmasına, şehir merkezinde trafik yükünün artmasına, hava kirliliğinin oluşmasına, kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak kullanım hakkını ihlal edilmesine ve kamu yararı ilkesine aykırı olacağı ortadadır.”

Çevreciler yapılan basın açıklamasından sonra olaysız dağıldı.