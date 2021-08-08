ATM’den para çekmeye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Kayseri'de ATM'den para çekmeye çalışan H.G., kimliği belirsiz bir kişinin havalı tüfekle açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde 7 saçma bulundu.

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Olay, Talas ilçesi Yenidoğan mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bankanın ATM’si önünde meydana geldi. İddiaya göre, H.G. ATM’den para çekmeye çalıştığı sırada arkasından havalı tüfekle ateş açılmaya başlandı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonrası H.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri sırtından yaralanan H.G.’yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede havalı tüfekten çıktığı belirlenen 7 saçma buldu.

Polis, havalı tüfekle ateş açarak H.G.’nin yaralanmasına neden olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA



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