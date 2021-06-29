Attığı yumrukla kargocunun ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık hakim karşısına çıktı

İstanbul Çekmeköy'de 19 Ekim 2020 tarihinde kargo teslimi nedeniyle tartıştığı kargo görevlisi Mehmet Ali İbin'in yüzüne yumruk atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle, ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Tayfun Şahin hakim karşısına çıktı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Şahin cezaevinden getirilirken, müştekiler ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Tayfun Şahin savunmasında, şunları söyledi:

* Olay günü nişanlım kargodan ayakkabılarını bekliyordu. Adres olarak da benim iş yerimi vermişti. Nişanlım aradı. Kargonun adresi bulamadığını söyledi ve ‘kargoyu arar mısın' dedi. Bunun üzerine kargoyu aradım.

* Telefona cevap veren kişi bulunduğu yeri söyledi. Ben de bu kişiye iş yerimin bir sokak aşağıda olduğunu söyledim. İş yerimde annemin olduğunu, kargoyu oraya bırakabileceğini söyledim ancak şahıs kabul etmedi. Kargo aracının bulunduğu yere gelip kargoyu alabileceğimi söyledi.

ELİYLE İTTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Arkadaşları ile kargo aracının olduğu yere gittiklerini ve kargo dağıtıcısı olan Mehmet Ali İbin'e kargoyu neden iş yerine bırakmadığını sorduğunu söyleyen sanık, şunları belirtti:

* Kargo paketini çıkartıp bana gösterdi. Baktığımda üzerinde adres yazılıydı, sadece dükkan numarası eksikti. Daha sonra kargo paketini bana vermek üzere aldı, paketi bana doğru uzattı, paketi almak için çektiğimde o da vermemek için çekiyordu.

* Paket sağ elinde olduğu için sol elimle kendisini ittim. İtme sonucu 3-4 adım geriye doğru gitti. Birden yere düştü. Yere düştüğünde ayakları, elleri ve çenesi kilitlenmiş vaziyetteydi. Ne yapacağımızı şaşırdık.

Sanık savunmasında, diğer kargo görevlisinin İbin'in epilepsi hastası olduğunu söylediğini, kendisinin de maktulü hastaneye götürdüğünü anlatarak, “Hastanedeyken polisi kendim aradım, olayı anlattım. Daha sonra polis merkezine getirildim” dedi.

“KARGO TESLİMİ SIKINTISI NEDENİYLE OLAY YAŞANMIŞTIR”

Sanık avukatı İbrahim Metinoğlu, “Ülkemizde kargo teslimi ile ilgili sürekli benzer sorunlar yaşandığı bilinen bir gerçektir. Olayımızda da yine bir kargo teslimi sıkıntısı nedeniyle olay yaşanmıştır. Müvekkilimin eyleminin ölüme etkisi olup olmadığıyla ilgili gerekirse ayrıca rapor aldırılabilir. Bir kargo teslimi nedeniyle bir kişinin başka insanın hayatına kastetmesi düşünülemez. Müvekkilim ile ölen kişi arasında bir husumet yoktur” şeklinde konuştu.

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Ali İbin'in 8 kardeşi de sanıktan şikayetçi olarak cezalandırılmasını istedi.

SANIĞIN AMACININ MAHKEMEDEN İNDİRİM ALMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Müşteki avukatı ise, “Sanığın dövüş sporları ile uğraştığını ve bu olaydan sonra sosyal medyadaki hesabını kapattığını çevreden öğrendik. Ölenin iş arkadaşı tarafından 112 aranmasına rağmen, 112 beklenmeden müvekkillerimin kardeşinin apar topar küçük bir araca konularak hastaneye götürülmesinin istenmesinin amacı sanığın mahkemede indirimi almasına yönelik eylemlerdir” ifadelerini kullanarak sanığın ‘kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan sanık Tayfun Şahin, “Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Ne diyeceğimi bilemiyorum” diyerek tahliyesini istedi.

LİSANSLI SPORCU OLUP OLMADIĞI SORULACAK

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına ve sanığın lisanslı amatör ya da profesyonel sporcu olup olmadığına ilişkin araştırma yapılarak, mahkemeye bilgi verilmesini isteyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Çekmeköy'de 19 Ekim 2020 tarihinde sipariş veren Tayfun Şahin'in kargo dağıtıcısı Mehmet Ali İbin ile telefonda görüştüğü ve İbin'in kargoyu bulunduğu yere yakın caminin önünden alabileceğini söylediği anlatıldı.

Tayfun Şahin'in kargoyu almak için olay yerine gittiğinin anlatıldığı iddianamede, kargo dağıtıcısı İbin ile kargonun kendi adresine getirilmemesi ve geç kalması yüzünden tartışmaya başladığı kaydedildi.

Mehmet Ali İbin'in kolide açık adres yazmadığını ve gelip kendisinin almasını söylemesi üzerine, Tayfun Şahin'in maktulün yüz kısmına yumruk attığının belirtildiği iddianamede, İbin'in yumruk nedeniyle sert şekilde yere düştüğü, ağzından burnundan kan gelecek şekilde yaralandığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan İbin'in tedavisi yapılırken, 5 gün sonra hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, Tayfun Şahin'in, ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.