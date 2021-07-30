Avcılar orman yangınları için gönüllü oldu: Doğa bekçisi olmaya hazırız

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki avcılar, son üç günde birçok ilde meydana gelen orman yangınlarının bölgelerinde yaşanmaması için gönüllü vardiyalı doğa bekçiliği önerdi.

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Kuşadası Avcılar Kulübü Başkanı M.Çağatay Aynalı, birçok ilde meydana gelen orman yangınlarının camialarını üzdüğünü belirterek ormanların korunması için görev üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

Aynalı, “Ülkemizde avcılıkla iştigal eden, sürdürülebilir avcılığın teminatı ve doğanın bekçileri olan, yaşadıkları bölgede araziye hakim, yüzbinlerce avcının Kuşadası'ndaki temsilcileri olarak, üzerimize düşen görevlere hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

VARDİYALI NÖBET ÖNERİSİ

Ülkemizde bir daha böyle bir felaketin yaşanmasının önüne geçilmesi adına görev almaya hazır olduklarını söyleyen Aynalı, “Gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarının müsaade ettiği ölçüde, sivil inisiyatif olarak vardiyalı, gönüllü doğa nöbetleri tutmaya da hazır olduğumuzun özellikle bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.