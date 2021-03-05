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Avcılar’da bir otomobile 8 el ateş açıldı

Avcılar'da kısa süre önce corona virüsü tedbirleri kapsamında cezaevinden çıktığı öne sürülen kişinin bulunduğu otomobile, 2 motosikletteki 4 kişi tarafından 8 el ateş açıldı. Saldırıda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Güncellenme: 23:55, 05/03/2021
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Avcılar’da bir otomobile 8 el ateş açıldı

Olay, saat 20.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi’ndeki Sahil Caddesi’nde meydana geldi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kararla cezaevinden çıktığı iddia edilen Ayhan Ç. ve arkadaşı Batuhan A. bir otomobile binerek hareket etti. Bu sırada yanlarına 2 motosikletle yaklaşan 4 kişi, otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

8 el ateş açıldığı belirlenirken, otomobilin çeşitli yerlerine mermiler isabet etti. Saldırganlar motosikletleriyle kaçarak uzaklaştı.

Otomobilde bulunan Ayhan Ç. ve Batuhan A. şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bölgeye sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını incelerken, kaçan şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıya uğrayan 2 kişi de Asayiş Büro Amirliği’ne götürülerek ifadelerine başvuruldu. DHA

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