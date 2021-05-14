Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avcılar’da evde parti veren 23 kişiye 80 bin lira ceza

İstanbul Avcılar'da tam kapanmaya rağmen sosyal medya üzerinden haberleşerek, bir evde parti verdikleri belirlenen 2'si Türk, 21'i yabancı uyruklu 23 kişiye yaklaşık 80 bin lira ceza kesildi.

Güncellenme: 17:19, 14/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Avcılar’da evde parti veren 23 kişiye 80 bin lira ceza

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan bir evden yüksek tonda müzik sesi geldiği ve ikamette parti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bina içerisinden çok yüksek müzik sesi geldiğini tespit etti.

Bir evde 21’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 kişi bulunduğu, bunların sosyal medya üzerinden birbirleri ile haberleşerek toplandıkları ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir arada bulundukları ve alkollü eğlence düzenledikleri belirlendi.

Bu kişilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca toplam 79 bin 787 TL idari para cezası uygulanırken, eğlence sonlandırıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirCorona bu köye hiç uğramadı: Tek bir vaka bile görülmediCorona bu köye hiç uğramadı: Tek bir vaka bile görülmedi
AMASYA Corona Emniyet istanbul para sosyal medya Türkiye