Avcılar’da evde parti veren 23 kişiye 80 bin lira ceza

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan bir evden yüksek tonda müzik sesi geldiği ve ikamette parti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bina içerisinden çok yüksek müzik sesi geldiğini tespit etti.

Bir evde 21’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 kişi bulunduğu, bunların sosyal medya üzerinden birbirleri ile haberleşerek toplandıkları ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir arada bulundukları ve alkollü eğlence düzenledikleri belirlendi.

Bu kişilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca toplam 79 bin 787 TL idari para cezası uygulanırken, eğlence sonlandırıldı. DHA