Avcılar’daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Avcılar'da bir ayakkabı dükkanının içinde bulunduğu 3 katlı binada meydana gelen patlamanın boyutu gün ağarınca bir kez daha ortaya çıktı.

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Mustafakemal Paşa Mahallesi’ndeki üç katlı binada dün akşam meydana gelen patlama ardından başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çabası ile bitişikteki iki binaya sıçramadan söndürülürken, ön cephesi tahrip olan binadan savrulan parçalarla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Gece geç saatlerde bomba uzmanları ve K9 köpekleri ile yapılan arama sırasında sokak iki taraftan kapatıldı. Aramalar uzun sürdü.

Bu sabah gün ağarınca polis bariyerleri, binanın çevresine getirilerek sokaktan kısıtlıda olsa yaya geçidine izin verildi. Gün ağarması ile birlikte binanın ön cephesinin tümüyle tahrip olduğu, birinci kat zemininin bodrumdan kaynaklandığı sanılan patlamanın şiddetiyle yukarı doğru yarıldığı görüldü. Binadan ve önündeki duvardan kopan beton bloğun da çok kalın olduğu görüldü. (DHA)