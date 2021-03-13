Avladıkları karacayı sırtlarında taşırken yakalandılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, Samandere bölgesindeki ormanlık alanda kaçak av yapıldığını belirledi.

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları iz takibi sonucu, 3 kişiyi, avladıkları karacayı sırtlarında taşırken yakaladı.

1 kişinin ormanlık alana kaçması üzerine, jandarmadan destek istendi. Jandarma ekiplerinin de katıldığı aramada ormanlık alana kaçan bir kişi, saklamaya çalıştığı tüfeği ile birlikte yakalandı.

Vurulan erkek karacaya ve 3 adet av tüfeğine el konulurken, 3 kişiden 2’sinin avlanmak için belgesinin olduğu, 1 kişinin ise izin belgesi olmadığı tespit edildi.

3 kişiye avlanma süresi dışında avlanmak, koruma altındaki yaban hayvanını avlamak, belgesiz avlanmak, haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış tüfekle avlanmak ve yaban hayvanlarını üreme döneminde rahatsız etmek fiillerinden toplam 8 bin 210 TL idari para cezası ile öldürülen karaca için 6 bin 74 TL tazminat bedeli uygulandı. DHA