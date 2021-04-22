AVM’de güvenlik ile vatandaş arasındaki tekme-tokat ‘maske’ kavgası

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine girmek isteyen bir kişiye güvenlik görevlileri maske takması konusunda uyarıda bulundu. Bu esnada maske takmak istemeyen kişiyle AVM’nin güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Maske takmamakta direnen kişi, iddiaya göre AVM’nin güvenlik görevlisine vurunca tartışma, kavgaya dönüştü. Bir anda AVM’nin girişinde güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tekme-tokat kavga çıktı.

Kavgaya AVM’nin kadın güvenlik görevlileri de dahil olurken, güvenlik görevlilerinin yere yatırdıkları kişiyi darbetme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVM YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Kavganın yaşandığı AVM’nin yönetimi, güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen bir kişinin maske takmamakta direndiğini ve saldırgan tavırları nedeniyle istenmeyen bir durum yaşandığını, müşteriyle ilgili şikayette bulunulduğunu ifade etti. DHA

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