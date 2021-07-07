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Aydın’da FETÖ/PDY operasyonu

Aydın’da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 6 kişiden 5'i gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 20:49, 07/07/2021
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Aydın’da FETÖ/PDY operasyonu

Aydın'ın Çine ilçesinde FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 6 kişi için operasyon yapıldı. Sabah saatlerinde yapılan yapılan ilk baskında haklarında tutuklama kararı bulunan E.Ö., Ö.K. ve M.A. yakalandı.

Ele geçirilemeyen 3 kişiyle ilgili operasyonlarını sürdüren polis ekipleri, öğlen saatlerinde M. Y. ve H. Y.'yi de gözaltına aldı.

FETÖ/PDY Terör Örgütü suçlamasıyla Çine Adliyesine sevk edilen 5 kişi  tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişinin aranmasına ise devam edildiği öğrenildi.

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